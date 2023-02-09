Каждый день мы слышим о героических поступках наших земляков, подвиги отдельных лиц отмечены на федеральном уровне - 5 дагестанцев удостоены звания Героя России, к сожалению, среди них и те, кто получил звание посмертно. Пока они защищают интересы Родины, наша задача - обеспечить им и их семьям всевозможную поддержку. О том, какая помощь оказывается семьям мобилизованных и погибших военнослужащих в Дагестане рассказал пресс-службе Правительства Республики Дагестан директор социального фонда «Все вместе» Селимхан Мирзеханов.

Расскажите, пожалуйста, когда был создан фонд, по чьей инициативе и какие задачи перед ним стоят?

Дагестанский региональный фонд «Все вместе» был создан по поручению Главы республики 30 марта и утвержден Постановлением Правительства Республики Дагестан.

В основные уставные цели и задачи создания этого фонда входит оказание помощи семьям погибших военнослужащих и некоторых граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Хочу отметить, что на сегодняшний день рассмотрены все заявления семей погибших военнослужащих в республике, всем выплачены соответствующие выплаты.

В средствах массовой информации периодически выдаются недостоверные сведения, в том числе и о суммах выплат. Хочу отметить, что с первого дня в Республике Дагестан через Фонд каждой семье выделяется 1 млн 250 тысяч рублей, речь идет только о республиканских выплатах – не считая федеральных. Также мы же помогаем со сбором документов. Кроме того, органами социальной защиты на местах, подведомственными учреждениями Минтруда РД организовано ежемесячное посещение домов военнослужащих, а некоторые семьи посещаются и 2-3 раза в месяц. Во время этих посещений учитываются все их просьбы и пожелания. То есть, я могу уверенно сказать, что ни одно заявление не останется без внимания.

Вот вы сказали, что сотрудники Фонда помогают со сбором документов для получения выплат. Такая работа ведется с каждой семьей? И помимо финансовой помощи и оформления документов, какая еще поддержка оказывается?

Организовать сбор документов для получения единовременной выплаты поручено сотрудникам министерства и подведомственным учреждениям министерства (управлениям социальной защиты населения и комплексным центрам социального обслуживания населения) с выездом на место. На сайте министерства размещен телефон горячей линии фонда и мой телефон как директора фонда, мы реагируем моментально.

За каждой семьей погибшего военнослужащего закреплен сотрудник. Если во время посещения семье что-либо не понравится, у них есть справочник, в котором указаны контактные номера руководства республики. Достаточно позвонить и рассказать, что им не понравилось.

Что касается реально решенных проблем, например, устройство в детский садик, устройство выпускника в высшее учебное заведение, перевод студента с коммерческого на бюджетный, вопросы трудоустройства – это только часть вопросов, решением которых мы занимаемся.

К нам обратились вдовы трех погибших военнослужащих, мы все эти вопросы приняли. Одну трудоустроили, а две уже ждут выхода на работу, есть положительные ответы. Ни один вопрос такого характера у нас не остается без внимания.

Но есть и проблемы, которые не всегда или не сразу Фонд может решить. Например, обращаются с просьбой получить путевки в крупные санатории, к которым ни наш Фонд, ни Министерство труда отношения не имеют. Мы им подсказываем, иногда сами звоним в ФОМС, в администрации городов и районов, которые этими вопросами занимаются. Есть вопросы жилья, с которыми также мы не всегда можем помочь. Но, если эта семья попадает под категорию лиц, которым может помочь Минтруд и встать им на учет, то естественно, мы помогаем им со сбором документов.

Как мы знаем, на счет Фонда Правительством Республики Дагестан была перечислена внушительная сумма денег, какая часть средств уже израсходована и как планируется пополнять счет Фонда?

После создания Фонда первые 50 миллионов рублей поступили от республиканского правительства, впоследствии эти суммы в несколько раз выросли.

В целом у нас на счету Фонда было около 500 млн рублей, это порядка 300 млн рублей, выделенных из резервного фонда Правительства РД и около 200 млн рублей, которые собрали меценаты, депутаты, учреждения, коллективы. У нас очень много случаев, когда бюджетные и коммерческие структуры перечислили в фонд однодневный заработок, причем неоднократно. На сегодняшний день на счетах Фонда имеются средства, значительную часть мы конечно уже израсходовали, при необходимости дополнительного финансирования мы точно знаем, что не останемся без возможностей. Неравнодушных людей очень много, готовых поучаствовать в оказании помощи.

У нас есть наши бизнесмены, депутаты Государственной думы и Народного Собрания РД, которые внесли большие суммы денег.

Я хочу заявить, что Дагестанский региональный социальный фонд – он единственный в таком роде в стране. У нас никогда не было и нет проблем с финансированием. И мы продолжаем работу по поддержке семей участников СВО и мобилизованных дагестанцев.