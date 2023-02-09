Стоит уточнить, что внесение поправок в Федеральный закон было предложено главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Проект закона был представлен заместителем руководителя Минсельхоза России Максимом Увайдовым, а также Первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипом Шариповым и другими.

Законопроект предлагает ввести понятие «фитомелиоративные мероприятия», что позволит сельхозтоваропроизводителям получать государственные субсидии на высаживание лесозаградительных полос и иные мероприятия, которые позволят сохранить сельскохозяйственные участки и пастбища от опустынивания. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.