ЗАМАНА - Госдума поддержала законопроект против опустынивания земель, инициированный премьером Дагестана

Госдума поддержала законопроект против опустынивания земель, инициированный премьером Дагестана

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09 февраля, 2023. Четверг 08:48
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Госдума поддержала законопроект против опустынивания земель, инициированный премьером Дагестана
Вчера, 8 февраля, в Государственной думе под руководством Председателя Комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина состоялось собрание на тему рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель».
Госдума поддержала законопроект против опустынивания земель, инициированный премьером Дагестана

Стоит уточнить, что внесение поправок в Федеральный закон было предложено главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Проект закона был представлен заместителем руководителя Минсельхоза России Максимом Увайдовым, а также Первым заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипом Шариповым и другими.

Законопроект предлагает ввести понятие «фитомелиоративные мероприятия», что позволит сельхозтоваропроизводителям получать государственные субсидии на высаживание лесозаградительных полос и иные мероприятия, которые позволят сохранить сельскохозяйственные участки и пастбища от опустынивания. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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