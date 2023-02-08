ЗАМАНА - В Дагестане сформирован региональный штаб общественного контроля капремонта школ

В Дагестане сформирован региональный штаб общественного контроля капремонта школ

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08 февраля, 2023. Среда 08:47
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В Дагестане сформирован региональный штаб общественного контроля капремонта школ
Под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 7 февраля, состоялось заседание на тему организации горячего питания в школах региона и реализации программы капремонта образовательных заведений в 2023 году.
В Дагестане сформирован региональный штаб общественного контроля капремонта школ

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что организацию горячего питания в школах Дагестана необходимо постоянно контролировать профильным министерствам, ведомствам и лидерам муниципалитетов.

«Нам требуется не только обеспечить своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных средств, но также следить и за качеством поставляемых продуктов питания. К этой работе нужно подключиться Управлению Роспотребнадзора по Дагестану, Минсельхозу региона, Минпромышленности РД», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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