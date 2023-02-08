ЗАМАНА - Новые объекты инфраструктуры появятся в рамках реконструкции махачкалинского аэропорта

Новые объекты инфраструктуры появятся в рамках реконструкции махачкалинского аэропорта

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08 февраля, 2023. Среда 08:14
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Новые объекты инфраструктуры появятся в рамках реконструкции махачкалинского аэропорта
Во вторник, 7 февраля, под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло заседание на тему реализации нового инвестпроекта «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала».
Новые объекты инфраструктуры появятся в рамках реконструкции махачкалинского аэропорта

Стоит напомнить, что между дагестанским правительством и АО «Международный аэропорт «Махачкала» подписан контракт о планах по реализации этого инвестпроекта.

Абдулмуслимов, начиная обсуждение, напомнил, что в рамках договора правительство Дагестана берет на себя обязательства по обеспечению инвестпроекта инфраструктурой, требуемой для его успешной реализации, на общую сумму 515 млн рублей в рамках указа Правительства России № 1704. Ответственным органам власти региона в конце осени были даны поручения, об исполнении которых премьер-министр региона попросил рассказать профильных министров. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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