Стоит напомнить, что между дагестанским правительством и АО «Международный аэропорт «Махачкала» подписан контракт о планах по реализации этого инвестпроекта.

Абдулмуслимов, начиная обсуждение, напомнил, что в рамках договора правительство Дагестана берет на себя обязательства по обеспечению инвестпроекта инфраструктурой, требуемой для его успешной реализации, на общую сумму 515 млн рублей в рамках указа Правительства России № 1704. Ответственным органам власти региона в конце осени были даны поручения, об исполнении которых премьер-министр региона попросил рассказать профильных министров. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.