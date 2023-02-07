ЗАМАНА - 3 крупных водных объекта реконструируют в Дагестане в текущем году

3 крупных водных объекта реконструируют в Дагестане в текущем году

Автор
07 февраля, 2023. Вторник 08:09
|||
3 крупных водных объекта реконструируют в Дагестане в текущем году
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдумуслимов вчера, 6 февраля, провел встречу с коллективом Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по региону.
3 крупных водных объекта реконструируют в Дагестане в текущем году

С участниками встречи Абдумуслимов поднял вопросы перспектив развития гидромелиорации в республике, а также озвучил итоги работы ведомства за 2022 год и обозначил цели на ближайшие годы.

Поприветствовав сотрудников ФГБУ «Дагмелиоводхоз», премьер высказался, что Дагестан является одним из больших исторически сложившихся субъектов орошаемого земледелия и порядка 10% -395 600 га. всех орошаемых земель в стране пребывают в регионе.

«Более 70 процентов растениеводческой продукции мы получаем сегодня на орошаемых землях. Урожайность при орошении превышает урожайность на богаре в 2-4 раза. Таким образом, мелиоративный комплекс является определяющим фактором развития агропромышленного комплекса.

За последние 3 года благодаря поддержке Минсельхоза РФ отремонтировано и введено в работу значительное число гидротехнических сооружений. Реализованы примерно 500 проектов по возведению, реконструкции и восстановлению внутрихозяйственных оросительных систем при субсидировании из федерального бюджета.

С учетом исключительной актуальности мелиорации для республики за последние несколько лет из регионального бюджета на развитие мелиорации было выделено более 900 млн рублей, заметно больше, чем в любом другом субъекте России», — выступил глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top