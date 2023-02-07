Он подчеркнул, что Дагестан готов оказать турецким и сирийским гражданам всю необходимую помощь.
«Скорбим вместе с Турцией и Сирией о человеческих жертвах, которые принесло страшное землетрясение.
От лица дагестанцев приношу искренние соболезнования тем, кто потерял сегодня своих близких, и президентам этих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Передаем слова поддержки – тем, кто лишился крова, и пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим.
Пусть присущие этим народам сила и стойкость помогут пройти через суровое испытание, а мы готовы оказать им любую возможную помощь», — высказался Сергей Меликов.
Глава Дагестана выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с землетрясением
- Автор Дарья
- 07 февраля, 2023. Вторник 00:54
Руководитель Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением.
Он подчеркнул, что Дагестан готов оказать турецким и сирийским гражданам всю необходимую помощь.
Последнее от Дарья
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 2000
- Муфтият Дагестана соболезнует семьям пострадавших в Турции и Сирии
- 700 многоэтажных домов в Дагестане получили капремонт за 9 лет
- Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание оперштаба по экономике
- Кассовые сборы картины "Чебурашка" в отечественном прокате превысили 6 млрд рублей