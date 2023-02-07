Глава Дагестана выразил соболезнования Турции и Сирии в связи с землетрясением

Он подчеркнул, что Дагестан готов оказать турецким и сирийским гражданам всю необходимую помощь.



«Скорбим вместе с Турцией и Сирией о человеческих жертвах, которые принесло страшное землетрясение.



От лица дагестанцев приношу искренние соболезнования тем, кто потерял сегодня своих близких, и президентам этих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Передаем слова поддержки – тем, кто лишился крова, и пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим.



Пусть присущие этим народам сила и стойкость помогут пройти через суровое испытание, а мы готовы оказать им любую возможную помощь», — высказался Сергей Меликов.