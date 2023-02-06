ЗАМАНА - Нариман Абдулмуталибов осмотрел сельхозпредприятия Бабаюртовского района

Нариман Абдулмуталибов осмотрел сельхозпредприятия Бабаюртовского района

Автор
06 февраля, 2023. Понедельник 09:21
|||
Нариман Абдулмуталибов осмотрел сельхозпредприятия Бабаюртовского района
В субботу, 4 февраля, заместитель главы кабмина Дагестана Нариман Абдулмуталибов прибыл с рабочими делами в Бабаюртовский район.
Нариман Абдулмуталибов осмотрел сельхозпредприятия Бабаюртовского района

Вместе с ним в район приехали руководитель Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков, заместитель министра Эмин Шайхгасанов и другие лица.

Встретил гостей лидер муниципалитета Даниял Исламов, вместе с которым они отправились на предприятие «Гайдаров», с 2019 года занимающееся переработкой молока. В данный момент организация производит творог, сметану, сыр, масло, кефир под брендом «Дары Бабаюрта».

Сырье предоставляется местными хозяйствами, а готовая продукция реализуется по всему региону и даже за его пределами, а также через собственный розничный магазин. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top