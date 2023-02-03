ЗАМАНА - В Дагестане стартовала подготовка к строительству мусоросортировочных комплексов

В Дагестане стартовала подготовка к строительству мусоросортировочных комплексов

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03 февраля, 2023. Пятница 10:15
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В Дагестане стартовала подготовка к строительству мусоросортировочных комплексов
Под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Наримана Абдулмуталибова вчера, 2 февраля, прошло заседание на тему обеспечения инфраструктуры для мусоросортировочных заводов, возводимых в регионе в рамках концессионного контракта.
В Дагестане стартовала подготовка к строительству мусоросортировочных комплексов

Начиная обсуждение, Абдулмуталибов напомнил, что дорожная карта по осуществлению вышеперечисленных работ была утверждена премьер-министром Дагестана Абдулумслимом Абдулмслимовым в конце минувшего года.

«Мы должны рекультвировать свалки и построить объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. С этой целью разработана и принята дорожная карта, которая была утверждена Председателем Правительства Дагестана. В ней предусмотрено 19 мероприятий, в том числе, это подведение подъездных дорог, проведение электричества, воды и интернета, без которых невозможно функционирование этих объектов.

Нам надо запустить этот процесс, пока мы не выполним свои обязательства, наши концессионеры не могут приступить к работе по своей части» -  высказался вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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