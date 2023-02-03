Начиная обсуждение, Абдулмуталибов напомнил, что дорожная карта по осуществлению вышеперечисленных работ была утверждена премьер-министром Дагестана Абдулумслимом Абдулмслимовым в конце минувшего года.

«Мы должны рекультвировать свалки и построить объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. С этой целью разработана и принята дорожная карта, которая была утверждена Председателем Правительства Дагестана. В ней предусмотрено 19 мероприятий, в том числе, это подведение подъездных дорог, проведение электричества, воды и интернета, без которых невозможно функционирование этих объектов.

Нам надо запустить этот процесс, пока мы не выполним свои обязательства, наши концессионеры не могут приступить к работе по своей части» - высказался вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.