Председатель Дагестанской организации профсоюза работников здравоохранения РФ рассказала о специальных выплатах для медиков

Председатель Дагестанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Зумруд Бучаева рассказала о новых социальных выплатах для медработников первичного звена, объявленных Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2022 года, которые медики будут получать с 1 января текущего года.

– Правительство России своим постановлением от 31.12.2022 года №2568 с 1 января 2023 года ввело специальную социальную выплату. Рассчитывать на это серьезное нововведение смогут только работники медицинских организаций, которые поименованы в специальном списке. Получается, что эти выплаты получат не все?

– Данные специальные социальные выплаты очень своевременны и необходимы. Кадровый дефицит в здравоохранении трудно преодолеть без повышения оплаты труда и предоставления медицинским работникам гарантий.

Но, к сожалению, трудно убедить коллективы организаций, которые не подпадают под данное постановление, в справедливости такого распределения выплат. Не дожидаясь первых начислений в соответствии с данным постановлением, Профсоюз работников здравоохранения РФ направил в Минтруд и Минздрав России обращение о необходимости расширения действия Постановления №2568 на всех работников первичного звена здравоохранения.

– Кому положены специальные социальные выплаты?

– Специальную социальную выплату получат врачи, средний и младший медицинский персонал, которые работают в государственных медицинских организациях – центральных районных и участковых больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, а также в подразделениях скорой медицинской помощи. В зависимости от должности они будут получать от 4,5 тыс. руб. до 18,5 тыс. ежемесячно. Главное – чтобы медицинская организация работала в системе ОМС.

Тут стоит отметить, что новые выплаты не положены руководителям медицинских организаций и их заместителям. Также не имеют права на их получение внешние и внутренние совместители, о чем сказано в пункте 2 Постановления №2568.

– А как же медицинские организации, которые не работают в системе ОМС? На них постановление №2568 не распространяется?

– Социальные выплаты не распространяются на направления, которые финансируются вне программы ОМС (фтизиатрия, ВИЧ-инфекция, психиатрия). Но при этом пункт 14 Постановления №2568 рекомендует властям субъектов РФ установить социальные выплаты за счет средств региональных бюджетов. Конечно, это лишь рекомендация, но не обязанность. Вряд ли регионы откажутся ее выполнить, если она прописана в правительственном постановлении.

Сегодня, Дагреском Профсоюза уточняет количество категорий работников медицинских организаций республики, которые финансируются за счет республиканского бюджета для подготовки и направления соответствующего обращения в Правительство и Народное Собрание Республики Дагестан, чтобы изыскать возможность финансирования специальных социальных выплат для медработников, чья оплата труда финансируются республиканским бюджетом.

– Вопросы здравоохранения курирует Минздрав России и Минздрав региона, а новые социальные выплаты будет выплачивать подведомственный Минтруду Социальный фонд. Как Вы это можете прокомментировать?

– Мера социальной поддержки медработника – это не зарплата, она не имеет отношение к окладу медицинского работника. Социальный фонд, в который с этого года объединили Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, имеет опыт оказания социальной помощи, и выплаты будут осуществляться в соответствии с постановлением, на основе данных, которые будут подавать медицинские организации.

Медицинским организациям необходимо ежемесячно, не позднее 10-го числа каждого месяца, направлять в территориальный орган Фонда социального страхования реестр работников, которые имеют право на выплату. Деньги медработники получат на банковскую карту в течение семи рабочих дней с того дня, как Фонд получил реестр.

– Насколько в целом, по Вашему мнению, проработан механизм контроля выплат?

– Постановление №2568 включает несколько механизмов контроля за порядком осуществления специальных социальных выплат. Во-первых, Социальный фонд должен проверить каждого медработника, информация о котором представлена в реестре. По номеру СНИЛС он определит, действительно ли указанный сотрудник работает в медучреждении или уже уволился.

Во-вторых, изменения в штатном расписании теперь будет на особом контроле у Минздрава. Ведомство проверит, есть ли реальные основания для изменения штатного расписания, по количеству прикрепленного населения, нагрузке на медперсонал и т.д. Такие правила прописаны в пункте 6 Постановления №2568.

В-третьих, Минздрав будет получать каждый месяц данные о том, сколько медицинских организаций и работников получило выплаты и в каком размере.

– Как Вы можете прокомментировать пункт 5 Постановления №2568 следующего содержания: «Установить, что уровень оплаты труда медицинских работников с 1 января 2023 г. не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году с учетом ее индексации и специальной социальной выплаты»?

– Не допускается снижения уровня оплаты труда работников медицинских организаций, которым назначены новые социальные выплаты, что вводятся дополнительно и не имеют отношение к зарплате работника. Также стоит отметить, что в 2023 году планируется повышение зарплат медработникам минимум на 8,5%, что следует из программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2023-2025 годы. Важно, что эта индексация тоже не зависит от социальных выплат.

– Давайте рассмотрим случай, когда в Реском обратился член профсоюза касательно того, что ему неправильно начислили новую социальную выплату. Какие в этом случае действия предпримет Профсоюз?

– Прежде всего, мы проверим, как рассчитана сумма полагающейся медработнику выплаты. Соответствующие расчеты осуществляются в медицинских организациях по окончании месяца, исходя из фактически отработанного работником времени и нормы рабочего времени. Зная эти показатели, а также установленный Постановлением №2568 размер выплаты, рассчитывается сумма для каждого работника, которому положена выплата.

Фактически отработанное количество рабочих часов делится на норму рабочего времени и определяется размер выплаты за полностью отработанное время. При этом нужно иметь в виду, что если работник не выработал месячную норму рабочего времени (например, был на больничном или в отпуске), размер выплаты уменьшается – пропорционально фактически отработанному времени.

Часы сверхурочной работы, а также привлечение работника к работе в его выходной день сверх нормы рабочего времени также не приведут к увеличению размера выплат.

– Будут ли удерживать 13% НДФЛ у медработников-получателей специальных социальных выплат?

– В соответствии с п. 79 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной поддержки. Таким образом у получателей новых социальных выплат не будут удерживаться 13% НДФЛ.

– Когда начнут получать выплату медицинские работники?

– Первые социальные выплаты за январь планируют произвести в феврале. Но если медработник не получит выплату в I квартале по организационно-техническим и иным причинам, то ему обязательно должны выплатить ее во II квартале, но со дня введения – с 1 января 2023 года. Такие правила – в пункте 17 Постановления №2568.

Медработники будут получать оповещения о статусе выплаты на Едином портале государственных услуг. Также через него они смогут пожаловаться, если деньги не получили. Другой вариант – подать жалобу через «личный кабинет» на официальном сайте Социального фонда.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов именно подход, при котором правительство берет на себя заботу в виде специальных социальных выплат, может оказаться наиболее жизнеспособным. И такой пример, который правительство выбрало для решения проблемы низких зарплат медицинских работников в дальнейшем, возможно, распространится и на другие категории бюджетников.