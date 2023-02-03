Сергей Меликов и Сергей Густов обсудили вопросы консолидации сетей и безопасного использования газа

В процессе обсуждения был отмечен высокий уровень газификации Дагестана – 84,1 процента. Поставка газа осуществляется 627 000 абонентам-физлицам, газом пользуются также более 13 000 юридических лиц.

План по догазификации республики в минувшем году полностью исполнен. На сегодняшний день от дагестанцев принято более 4300 заявок, заключено более 2,7 тыс. договоров, из них примерно 1,7 тыс. исполнены – сети возведены до границ земельных участков заявителей. Для льготных категорий жителей в республике предусмотрена субсидия на строительство газопроводов внутри участка и покупку газового оборудования в размере до 100 000 рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.