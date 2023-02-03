Глава Дагестана встретился с Валентиной Матвиенко

Стороны обсудили важные для республики темы, например, принимаемые меры для повышения надёжности энергоснабжения жителей региона.

Глава Дагестана напомнил, что состояние энергетического хозяйства субъекта – одна из проблем, которая ранее была поднята в Совете Федерации и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Область ТЭК является проблемной для региона, так как имущество в этих отраслях в основном было построено на рубеже 60-70х годов и с тех пор почти не обновлялось», – озвучил он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.