Махмудов озвучил имеющиеся проблемы учреждения по обеспечению жителей социальным обслуживанием, а также обратил внимание на жалобы, поступающие от сотрудников учреждения, попавших под сокращение в рамках оптимизации штатной численности. Многие из них обратились в адрес руководства Министерства труда республики с просьбой пересмотреть решение об их увольнении.

Вице-премьер попросил и.о. руководительницу центра Зульфию Лежбединову прокомментировать принятые решения о сокращении данных работников. Она перечислила критерии, согласно которым проходила оптимизация. Было обнаружено, что в центре работают 5 родственников директора, под сокращение не попавшие.

Выслушав докладчика, Махмудов раскритиковал работу руководителя центра и озвучил факты нарушения законодательства, зафиксированные в рамках осуществленной проверки.