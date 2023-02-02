ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана провел заседание на тему здравоохранения в республике

Премьер-министр Дагестана провел заседание на тему здравоохранения в республике

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02 февраля, 2023. Четверг 15:52
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Премьер-министр Дагестана провел заседание на тему здравоохранения в республике
Сегодня, 2 февраля, под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло обсуждение итогов реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории республики в 2022 году с учетом заключения Счетной палаты региона.
Премьер-министр Дагестана провел заседание на тему здравоохранения в республике

Начиная собрание, Абдулмуслимов озвучил, что в сфере здравоохранения за последние годы сделано немало, в минувшем году на развитие сферы было выделено 4,8 млрд рублей.

Далее премьер коснулся проблем, имеющихся в отрасли.

«В первую очередь проблемы касаются доступности медицинской помощи для жителей маленьких сел и отдаленных территорий. Здесь, напомню, мы формируем и приводим в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, вводим новые мобильные медицинские комплексы, покупаем медицинское оборудование, транспорт», — заявил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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