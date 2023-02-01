Он напомнил, что проблема уличных животных поднималась на прямой линии руководителя Дагестана Сергея Меликова. «Там поднимался вопрос бездомных собак, но вместе с тем мы много раз обсуждали то, что на территории городов Махачкалы, Хасавюрта и других имеется тысяча голов крупного и мелкого рогатого скота, они гуляют по городским паркам и улицам. Знаю, что соответствующие поручения переданы лидерам муниципальных образований, в любом случае, и это подчеркнул Сергей Алимович, Комитет по ветеринарии РД несет за это ответственность. Поэтому вам нужно активизировать работу с руководителями муниципальных образований в части отлова этих безнадзорных животных и правильно ее выстроить», – выступил Абдулмуслимов. Далее премьер дал поручение вице-премьеру региона, который курирует сферу, Нариману Абдулмуталибову провести на этой неделе в режиме ВКС собрание с лидерами муниципальных образований, «поднять всю нормативно-правовую базу и еще раз главам МО объяснить алгоритм решения вопроса». Также он озвучил идею вынести на обсуждение вопрос создания типового питомника в Махачкале. «Какой бы бюджет у нас ни был, мы на эти цели выделяем соответствующие средства. У нас в марте будет внесение изменений в бюджет Республики Дагестан, давайте выйдем с предложением создать типовой питомник на территории города Махачкалы, тем более сейчас есть легковозводимые модульные конструкции, которые очень быстро строятся. Нельзя допускать, чтобы наше население страдало от безнадзорных животных», – высказался глава кабмина региона.
Комитет по ветеринарии Дагестана проработает вопрос открытия типового питомника для бездомных животных
- Автор Дарья
- 01 февраля, 2023. Среда 16:16
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с сотрудниками Комитета по ветеринарии Дагестана поручил проработать вопрос создания типового питомника для бездомных животных в Махачкале, информирует телеграм-канал дагестанского правительства.