Соответствующий указ был озвучен сегодня, 31 января, на встрече с сотрудниками Министерства природы республики.
Премьер напомнил, что для формирования инфраструктуры по обращению с ТКО создана организация – ООО «Республиканский экологический оператор».
«Предусмотрено 4,2 млрд рублей на минувший год, а также на плановый период 2023-2024 годов до региона доведены лимиты 1,8 млрд рублей и 629 млн рублей, которые также будут направлены концессионеру для осуществления работ по возведению мусоросортировочных комплексов.
Работы по их строительству в Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах должны стартовать совсем скоро», – выступил Абдулмуслимов.