ЗАМАНА - Возведение 3 мусоросортировочных комплексов в Дагестане собираются начать в феврале 2023 года

Возведение 3 мусоросортировочных комплексов в Дагестане собираются начать в феврале 2023 года

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31 января, 2023. Вторник 16:16
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Возведение 3 мусоросортировочных комплексов в Дагестане собираются начать в феврале 2023 года

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил с февраля 2023 года начать строительные работы по возведению 3 мусоросортировочных комплексов в регионе, информирует пресс-служба дагестанского правительства.

Возведение 3 мусоросортировочных комплексов в Дагестане собираются начать в феврале 2023 года

Соответствующий указ был озвучен сегодня, 31 января, на встрече с сотрудниками Министерства природы республики.

Премьер напомнил, что для формирования инфраструктуры по обращению с ТКО создана организация – ООО «Республиканский экологический оператор».

«Предусмотрено 4,2 млрд рублей на минувший год, а также на плановый период 2023-2024 годов до региона доведены лимиты 1,8 млрд рублей и 629 млн рублей, которые также будут направлены концессионеру для осуществления работ по возведению мусоросортировочных комплексов. 

Работы по их строительству в Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах должны стартовать совсем скоро», – выступил Абдулмуслимов.

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