ЗАМАНА - Депутат дагестанского парламента Ризван Голоев провел прием граждан

Депутат дагестанского парламента Ризван Голоев провел прием граждан

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31 января, 2023. Вторник 10:14
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Депутат дагестанского парламента Ризван Голоев провел прием граждан

Депутат Народного Собрания Дагестана Ризван Голоев провел прием граждан по личным вопросам в Региональной общественной приемной Председателя «Единой России» Д.А. Медведева, информирует пресс-служба партии.

Депутат дагестанского парламента Ризван Голоев провел прием граждан

К Голоеву  обратилась махачкалинка, попросившая помочь в пересмотре установленной группы инвалидности супругу. Депутат поручил направить соответствующий запрос в МСЭК региона. Кроме того, по завершении приема помощник депутата навестил семью и передал от Голоева материальную помощь.

Мужчина из поселка Ленинкент попросил депутата оказать поддержку в получении жилья брату – участнику афганских событий, инвалиду первой группы. Он сообщил, что брату выделили земельный участок, но в связи с отсутствием денежных средств построить дом он не способен. В данный момент решается вопрос, а для временного жилья Голоев пообещал купить жилой вагончик.

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