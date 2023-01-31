Глава Дагестана провел еженедельное собрание по актуальным вопросам

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел еженедельное заседание с органами власти по актуальным вопросам, в том числе связанным с повышением качества электро- и газоснабжения региона и работой с обращениями жителей, поступившими на прямую линию.

Об аварийно-восстановительных мероприятиях в январе текущего года и мерах по повышению надежности электроснабжения дагестанцев рассказал гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. Так, комментируя аварию, случившуюся на подстанции на заводе точной механики в Каспийске, он озвучил: «Сейчас подстанция работает по временной схеме, потребители запитаны от двух трансформаторов. На сегодняшний день их перегрузка не зафиксирована, а значит веерного отключения потребителей не будет. Мы собираемся привезти на подстанцию передвижной трансформатор, а далее – разместить новый», – объяснил Левченко. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.