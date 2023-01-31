ЗАМАНА - «Мирзабековские чтения» памяти известного государственного деятеля проходят в Дагестане

«Мирзабековские чтения» памяти известного государственного деятеля проходят в Дагестане

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31 января, 2023. Вторник 08:11
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«Мирзабековские чтения» памяти известного государственного деятеля проходят в Дагестане
Вчера, 30 января, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в первой Республиканской научно-практической конференции «Мирзабековские чтения», приуроченной к 85-летию известного советского и российского государственного деятеля Абдуразака Мирзабекова.
«Мирзабековские чтения» памяти известного государственного деятеля проходят в Дагестане

До начала официальной части мероприятия для почетных гостей была проведена экскурсия по заводу, они посмотрели выставку достижений АО «Концерн КЭМЗ» и фотовыставку, посвященную работе юбиляра.

Работу конференции начал премьер-министр РД, назвав в своей приветственной речи Мирзабекова лучшим главой кабмина за последнее тридцатилетие.

«Сегодня исполнилось бы 85 лет Абдуразаку Мардановичу Мирзабекову, глубокоуважаемому мною человеку и, по моему мнению, одному из лучших руководителей Правительства республики за последние несколько десятков лет.

Это был высокопорядочный, высокоинтеллектуальный человек, который любил Дагестан и работал во благо Дагестана.  Он был из тех руководителей нового поколения, для кого важнее инструкций и директив была устремленность человека труда к новым достижениям. Он всех молодых сотрудников заряжал своей устремленностью, генерируя оригинальные идеи и решения, делая ставку на инициативу молодых специалистов», —  высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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