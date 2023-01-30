ЗАМАНА - Дорога до села Зизик Сулейман-Стальского района будет заасфальтирована до конца 2023 года

Дорога до села Зизик Сулейман-Стальского района будет заасфальтирована до конца 2023 года

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30 января, 2023. Понедельник 09:44
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Дорога до села Зизик Сулейман-Стальского района будет заасфальтирована до конца 2023 года
Заместитель премьер-министра Дагестана Нариман Абдулмуталибов провел заседание на тему реализации инвестпроектов в Сулейман-Стальском и Дербентском районах.
Дорога до села Зизик Сулейман-Стальского района будет заасфальтирована до конца 2023 года

В ходе обсуждения собравшиеся затронули вопрос возведения школы и детского сада в селе Зизик Сулейман-Стальского района и процесс реализации инвестиционных проектов ООО «Алияк».

О строительстве социальных объектов в селе Зизик поведал врио руководителя Сулейман-Стальского района Лацис Оруджев. Как он заявил, для возведения учебного заведения на 120 ученических мест и детского сада на 60 мест уже выбраны земельные участки площадью 1 гектар и 50 сотых.

Глава Минобрнауки Яхья Бучаев подчеркнул, что потребность в строительстве данных объектов на самом деле имеется.

«В данный момент число учеников в школе в селе Зизик составляет 114 человек, что касается детского сада, в настоящее время в электронной очереди детского сада состоят 83 ребенка. Минобрнауки региона утвердит задание на проектирование школы и детсада, когда Минстроительства его согласует», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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