ЗАМАНА - В Дагестане обсудили подготовку к IX Парламентскому форуму «Историко-культурное наследие России»

В Дагестане обсудили подготовку к IX Парламентскому форуму «Историко-культурное наследие России»

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27 января, 2023. Пятница 09:19
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В Дагестане обсудили подготовку к IX Парламентскому форуму «Историко-культурное наследие России»

В четверг, 26 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов обсудил с представителями Совета Федерации РФ организацию в республике IX Парламентского форума «Историко-культурное наследие России».

В Дагестане обсудили подготовку к IX Парламентскому форуму «Историко-культурное наследие России»

Решение о том, что форум состоится в регионе, было принято ещё в марте 2021 года во время Дней Дагестана в Совете Федерации, когда Меликов выступил с соответствующим предложением, а председатель Совфеда – его поддержала. Начиная мероприятие, глава региона поблагодарил Совет Федерации России и лично Валентину Матвиенко за такой выбор. Как он считает, организация в Дагестане форума, посвященного историко-культурному наследию России, вполне оправдано: «Дагестан по сути – это вся Россия в миниатюре, многонациональная, многоконфессиональная и дружелюбная ко всем дружески настроенным соседям. В регионе находятся примерно 6500 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), из них: объектов федерального значения почти 2000, республиканского значения – 4500, включая историко-архитектурные комплексы и достопримечательности в 40 населенных пунктах». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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