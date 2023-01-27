Перед встречей премьер осмотрел музей спортивной славы республики, который находится в здании ведомства.

Экскурсию для Абдулмуслимова провел заведующий музеем, спортивный журналист Мурад Канаев. Там можно посмотреть разделы, посвященные развитию республиканского спорта в разные исторические времена. В музее находятся спортивные атрибуты, газетные вырезки, медали, кубки, различная печатная продукция.

Также в музее осуществляется показ спортивных кинолент для детей из спортивных школ и туристов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.