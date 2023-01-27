ЗАМАНА - Премьер-министр РД: «Дагестан - спортивная республика»

Премьер-министр РД: «Дагестан - спортивная республика»

Автор
27 января, 2023. Пятница 08:14
|||
Премьер-министр РД: «Дагестан - спортивная республика»
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в четверг, 26 января, в рамках цикла встреч с сотрудниками органов исполнительной власти региона побывал в Минспорта Дагестана.
Премьер-министр РД: «Дагестан - спортивная республика»

Перед встречей премьер осмотрел музей спортивной славы республики, который находится в здании ведомства.

Экскурсию для Абдулмуслимова провел заведующий музеем, спортивный журналист Мурад Канаев. Там можно посмотреть разделы, посвященные развитию республиканского спорта в разные исторические времена. В музее находятся спортивные атрибуты, газетные вырезки, медали, кубки, различная печатная продукция.

Также в музее осуществляется показ спортивных кинолент для детей из спортивных школ и туристов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top