ЗАМАНА - В Дагестане прошло заседание комиссии НАК по РД под руководством Игоря Сироткина

В Дагестане прошло заседание комиссии НАК по РД под руководством Игоря Сироткина

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26 января, 2023. Четверг 13:21
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В Дагестане прошло заседание комиссии НАК по РД под руководством Игоря Сироткина

В среду, 25 января, в Доме Дружбы прошло собрание комиссии Национального антитеррористического комитета по Дагестану под руководством заместителя руководителя Федеральной Службы безопасности России, начальника аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина. В совещании поучаствовал глава региона Сергей Меликов.

В Дагестане прошло заседание комиссии НАК по РД под руководством Игоря Сироткина

Перед стартом заседания гости осмотрели тематическую выставку, на которой были представлены работы учащихся регионального центра образования Каспийска: через рисунки под общим лозунгом «Вместе против террора» дети продемонстрировали свое отношение к терроризму и борьбе с ним. Здесь же Минмолодёжи Дагестана представило лучшие практики по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде. Частью выставки стали также экспозиции музея боевой славы имени В. Макаровой «Своих не бросаем» и «Необъявленная война».

В процессе ознакомления с выставкой сотрудники Миннаца региона рассказали про осуществляемую в республике работу в части антитеррористической пропаганды, в том числе о реализации проекта «Вахта героев». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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