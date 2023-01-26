И.о руководителя Новолакского района прокомментировал «Прямую линию» Сергея Меликова

И.о. руководителя Новолакского района Сулейман Рамазанов подчеркнул осведомленность Сергея Алимовича, знание ситуации изнутри в вопросах энергетики, дорожной инфраструктуры, водоснабжения, ЖКХ, здравоохранения и так далее. Меликов показал, что он лично контролирует значимые вопросы.

Также Рамазанов отметил глубокую человечность Сергея Алимовича, когда он говорил о поддержке участников военной спецоперации, а также их родных и близких — было видно, что для него, как человека с боевым опытом, это особая тема – он искренне переживает за наших бойцов, за их семьи.