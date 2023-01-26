Абдулвахид Джаватов: «Прямой эфир Главы РД доказательство тому, что власть с народом»

«25 января состоялся прямой эфир Главы Дагестана Сергея Меликова, в ходе которого руководитель республики затронул важные для субъекта вопросы.

Сергей Алимович четко обозначил основные проблемы Дагестана, которые сейчас мешают республике двигаться дальше. Это земельные отношения, водоснабжение, ТЭК (газ, свет) и мусор.

У Сергея Алимовича есть понимание этих проблем и план действий для поэтапного их решения. Уверен, что все у него получится, и качество жизни не только жителей нашего города, но и всей республики ощутимо улучшится. Все мы являемся свидетелями тому, как Сергей Алимович вникает в проблемы жителей республики и сегодняшний прямой эфир доказательство тому, что власть с народом.

Помимо всего остального, вызывает большого уважения и признания стремление Главы республики к развитию внешнеэкономических связей и партнёрства. И в этом направлении уже есть результаты», — написал А.Джаватов на своей странице «ВК».