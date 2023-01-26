«Очень сложно находить слова поддержки, понимая, что никакие слова не утешат людей, потерявших своих близких. Но тем не менее, хочу еще раз пособолезновать всем, кто потерял своих близких и родных в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности нашей страны. Они все являются героями, независимо от того, какую награду получили, потому что сделать шаг навстречу пулям – это героизм!
Они свой долг выполнили, а наш долг перед ними будет вечен. Поэтому мы стараемся с близкими людьми, потерявшими своих родных, обсудить меры поддержки, которые сегодня имеются в России, и ускорить их реализацию.
Буквально недавно мы с коллегами из Вооруженных сил РФ, Министерства обороны и войск Национальной гвардии России определились и будем увековечивать память ушедших ребят, в том числе в аллеях и скверах, которые будем развивать и строить рядом с пунктом базирования Каспийской флотилии, 136-ой бригады в Буйнакске, тем самым объединив память об этих людях в единое пространство, куда все могут прийти, положить цветы и поблагодарить за то, что они сделали для нашей страны и республики», – отметил Меликов.