Сергей Меликов: «Я считаю своим долгом и обязанностью пособолезновать каждой семье, которая потеряла родных, защищающих Родину»

Сергей Меликов рассказал о встречах с семьями погибших участников СВО и поддержке, которая им оказывается, в ходе прямой трансляции на РГВК «Дагестан».

«Очень сложно находить слова поддержки, понимая, что никакие слова не утешат людей, потерявших своих близких. Но тем не менее, хочу еще раз пособолезновать всем, кто потерял своих близких и родных в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности нашей страны. Они все являются героями, независимо от того, какую награду получили, потому что сделать шаг навстречу пулям – это героизм!

Они свой долг выполнили, а наш долг перед ними будет вечен. Поэтому мы стараемся с близкими людьми, потерявшими своих родных, обсудить меры поддержки, которые сегодня имеются в России, и ускорить их реализацию.

Буквально недавно мы с коллегами из Вооруженных сил РФ, Министерства обороны и войск Национальной гвардии России определились и будем увековечивать память ушедших ребят, в том числе в аллеях и скверах, которые будем развивать и строить рядом с пунктом базирования Каспийской флотилии, 136-ой бригады в Буйнакске, тем самым объединив память об этих людях в единое пространство, куда все могут прийти, положить цветы и поблагодарить за то, что они сделали для нашей страны и республики», – отметил Меликов.