Руководитель РД: «Я считаю, что у нас сегодня нет ограничений для творческого развития людей»

В ходе прямого эфира с Главой Дагестана поступил вопрос от студентки одного из вузов региона: «В республике создано множество условий для молодежи, которые занимаются спортом, но у нас немало творческий людей и не все могут себя реализовать.

В вузах бывают “студенческие вёсны” и какие-то кружки, но это всё немного изживает себя. Там всё по старинке, нет современных творческих центров, куда молодой человек мог бы обратиться».

Глава региона выразил свое несогласие с тем, что творческим людям негде себя реализовать.

«Об этом говорит количество творческих людей, людей искусства, которые реализовали себя не только в Дагестане, но и на всероссийских площадках или на международном уровне. Это те, которых сегодня знает весь мир. В качестве примера могу привести ансамбль “Лезгинка”, который стал брендом не в только республике, но и во всей стране. Сегодня мы завершаем строительство и прием в эксплуатацию Дома лезгинки, что позволит увеличить количество занимающихся детей. Также у нас замечательные театральные коллективы, я не слышал никогда, что они работают с какими-то ограничениями, в том числе в объеме тех студий, которые созданы при театре. У нас замечательные литераторы, у нас есть Дом поэзии. Если человек захочет реализовать себя творчески, то он обязательно найдет себя независимо от того, находится ли он в большом городе или в маленьком селе», – отметил Глава республики.

Также Сергей Меликов выразил благодарность министру культуры РД Зареме Бутаевой, которая дает любую возможность реализовывать себя на различных мероприятиях.

Глава республики также отметил, что в Дагестане существует система дополнительного образования в школах, этот вопрос поднимут на ближайшем совете науки и образования.

«Я считаю, что у нас сегодня нет ограничений для творческого развития людей. Но если требуются дополнительные вещи в каких-то конкретных предложениях, давайте будем рассматривать их. А так желаем всем творческих успехов», – сказал он.