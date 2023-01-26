Сергей Меликов заявил о намерении создать условия для занятий спортом в каждом населенном пункте

В частности, у руководителя республики спросили, как он видит развитие массового спорта и что бы он посоветовал футбольному клубу «Динамо» в новом сезоне. «Как болельщик я могу сказать: “Динамо вперед!”. Хотелось бы, чтобы команда радовала всех своих болельщиков и специалистов, которые видят в футболе радость и отдушину. Говорил Глава республики и о прошедшем недавно чемпионате мира по футболу. «Футбол является массовым видом спорта, и недавний чемпионат мира еще раз это доказал. Многие наши земляки, прильнув к телеэкранам, смотрели, как великолепно играет Месси и какой спектакль был нам подарен футболистами Франции и Аргентины в финальном матче. К сожалению, в Дагестане подобных вещей, связанных со зрелищем, с тем, чтобы люди получали позитивный заряд эмоций, за последние годы не так много. Люди приходят на стадион и искренние болеют за наших земляков – это, на мой взгляд, очень хорошая разгрузка и зарядка», – подметил он. Подчеркнул Меликов и тот факт, что Дагестан одним из первых регионов присоединился к масштабному общероссийскому проекту «Футбол в школе». Также Глава республики заявил о намерении поэтапно создать в каждом населенном пункте условия для занятий физической культурой и спортом, в частности построить спортивные площадки, спорткомплексы или установить мини-футбольные, футбольные поля. «Мы хотим создать некую пирамиду, в основе которой будет детский спорт и детский футбол, чуть выше любительский футбол на республиканском и зональном уровнях. Еще чуть выше – профессиональные клубы, которые будут играть во второй и первой лигах. К примеру, мы недавно с Гаджи Гаджиевым были в Хасавюрте, где представлена команда “Победа”. Подумываем над тем, чтобы эта команда заиграла во второй лиге. Таким образом у нас будет три команды в этой лиге и одна в первой. Не нужно забывать, что в Дагестане есть школа, называемая в народе школой Маркарова. Кроме того, в республике одна из самых эффективных академий московского футбольного клуба “Динамо”», – отметил Меликов.

