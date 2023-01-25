ЗАМАНА - Директор РИА «Дагестан»: «Сергей Меликов выносит проблемы республики на уровень руководства “Россетей” и “Газпрома”, только это может дать эффект»

Директор РИА «Дагестан»: «Сергей Меликов выносит проблемы республики на уровень руководства “Россетей” и “Газпрома”, только это может дать эффект»

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25 января, 2023. Среда 22:37
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Директор РИА «Дагестан»: «Сергей Меликов выносит проблемы республики на уровень руководства “Россетей” и “Газпрома”, только это может дать эффект»

Директор Республиканского информационного агентства «Дагестан» Магомед Магомедов прокомментировал «Прямую линию» Сергея Меликова с жителями региона.

Директор РИА «Дагестан»: «Сергей Меликов выносит проблемы республики на уровень руководства “Россетей” и “Газпрома”, только это может дать эффект»

«Прямой эфир показал, что жителей республики беспокоят в первую очередь вопросы ЖКХ, устойчивого электроснабжения, газификации и водообеспечения. Обидно, что из-за нерадивости уполномоченных ответственных лиц эти вопросы выносятся на уровень Главы республики, но, видимо, других путей нет – накипело», – сказал он.

Магомедов отметил, что озвучивание Главой Дагестана проблем энергоснабжения на федеральном уровне позволит их решить в скором времени.

«Значимым было то, что в ходе прямого эфира давались конкретные поручения к исполнению. Особо важным считаю то, что Сергей Меликов выносит проблемы республики на уровень руководства “Россетей” и “Газпрома”, только это может дать эффект. Считаю, что ключи к решению проблем энергоснабжения находятся там», – сказал Магомед Магомедов.

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