Директор РИА «Дагестан»: «Сергей Меликов выносит проблемы республики на уровень руководства “Россетей” и “Газпрома”, только это может дать эффект»

«Прямой эфир показал, что жителей республики беспокоят в первую очередь вопросы ЖКХ, устойчивого электроснабжения, газификации и водообеспечения. Обидно, что из-за нерадивости уполномоченных ответственных лиц эти вопросы выносятся на уровень Главы республики, но, видимо, других путей нет – накипело», – сказал он.

Магомедов отметил, что озвучивание Главой Дагестана проблем энергоснабжения на федеральном уровне позволит их решить в скором времени.

«Значимым было то, что в ходе прямого эфира давались конкретные поручения к исполнению. Особо важным считаю то, что Сергей Меликов выносит проблемы республики на уровень руководства “Россетей” и “Газпрома”, только это может дать эффект. Считаю, что ключи к решению проблем энергоснабжения находятся там», – сказал Магомед Магомедов.