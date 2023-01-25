Глава Дагестана ответил на вопрос о развитии инфраструктуры туризма в высокогорных районах

В ходе прямого эфира с Главой Дагестана была затронута одна из важных проблем в туристической отрасли региона – инфраструктура.

Предваряя ответ на вопрос, Сергей Меликов напомнил, что в Дагестане будет реализовываться масштабный проект по созданию на территории республики всероссийского детского центра с пока что рабочим названием «Каякент». Данное решение было принято главой государства Владимиром Путиным на Дальневосточном экономическом форуме.

Так, в текущем году будет разрабатываться мастер-план, который позволит рассчитать объемы инфраструктуры, финансирования, инвестиций.

«Побережье, конечно, активно развивается, но не всегда так, как хотелось бы. Чтобы туристско-рекреационный комплекс эффективно и правильно развивался, необходимо обеспечить инвесторов выполнением тех обязательств, которые перед ними должна взять республика – это прежде всего инфраструктура.

С развитием прибрежных зон уделяется внимание и развитию туризма в сельских и горных районах.

Одновременно во все высокогорные районы мы, конечно, инфраструктурой не обеспечим. Мы ее будем развивать, но постепенно.

В течение эфира, чуть ранее, мы обсудили вопросы, связанные с проблемами электро-, газо-, водоснабжения и не в условных объектах, куда мы хотим пригласить туристов, а там, где люди уже живут. Поэтому, конечно, в первую очередь мы инфраструктуру должны предоставить для той части населения, которая ее лишена или не может использовать в полном объеме.

Хотелось бы, чтобы инициаторы проектов тоже привязывались к уже существующим инфраструктурным возможностям, которые в горных районах есть», – заключил Глава республики.