Заявительница отметила, что при обращении в различные организации слышит в ответ, что лекарств «нет». Глава региона поручил разобраться с людьми, которые бездушно могут отказать в ответ на такие обращения.
«За ответом «нет» стоит фамилия, имя, отечество и должность»
- Автор Дарья
- 25 января, 2023. Среда 17:39
«За ответом «нет» стоит фамилия, имя, отечество и должность», – Сергей Меликов поручил министру здравоохранения Татьяне Беляевой до конца недели связаться с Заирой Сулеймановой из Кайтагского района, рассказавшей о своем 4-летнем ребенке-инвалиде, которого не обеспечивают необходимыми лекарствами.
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