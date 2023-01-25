«За ответом «нет» стоит фамилия, имя, отечество и должность»

«За ответом «нет» стоит фамилия, имя, отечество и должность», – Сергей Меликов поручил министру здравоохранения Татьяне Беляевой до конца недели связаться с Заирой Сулеймановой из Кайтагского района, рассказавшей о своем 4-летнем ребенке-инвалиде, которого не обеспечивают необходимыми лекарствами.

Заявительница отметила, что при обращении в различные организации слышит в ответ, что лекарств «нет». Глава региона поручил разобраться с людьми, которые бездушно могут отказать в ответ на такие обращения.