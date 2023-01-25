Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов принимает участие в «прямом эфире» с Главой Дагестана Сергеем Меликовым

Прямо сейчас Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов пребывает в Доме Правительства Республики Дагестан, где вместе с коллегами участвует в "прямой линии" с Главой Дагестана Сергеем Меликовым в формате ВКС.

Он отметил, что на имя Главы региона поступило более 4500 вопросов от жителей республики.

«На данный момент Сергей Алимович ответил на вопросы, касающиеся энергоснабжения, водоснабжения, транспортной инфраструктуры, переработки ТКО, образовательной сферы, развития спорта и др.

Хочу подчеркнуть важность проведения прямого диалога Руководителя республики с народом, так как это позволит оперативно подойти к решению наболевших проблем жителей. Эфир продолжается. Уверен, что все обращения, поступающие в адрес Сергея Алимовича, не останутся без внимания», — высказался Алим Темирублатов.