Глава Дагестана высказался об общественном транспорте Махачкалы

"Мы договорились с мэром Москвы Сергеем Собяниным о поставке в Дагестан комфортных автобусов, которые будут задействованы как общественный транспорт. Выражаю благодарность министру транспорта РД Джамбулату Салавову за предоставленную эту возможность.

Также отмечу, что необходимо менять логистику и локацию в городах Дагестана. Когда я передвигаюсь по Махачкале, то удивляюсь, зачем городу столько перекрестков? Немалую роль здесь играет и отсутствие так называемых «красных зон». Мы привлекли специалистов, которые работали в крупных городах, и обязательно возьмем их опыт на заметку. Обращаюсь также к руководству Махачкалы и Каспийска, чтобы подключились к этому вопросу", — высказался Меликов.