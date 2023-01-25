Сергея Меликова попросили увеличить число рейсов электричек между Махачкалой и Дербентом

В рамках прямого эфира с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым поступило видеообращение от жительницы Дербента, которая работает в сфере туризма более 15 лет, с просьбой увеличить число рейсов между Махачкалой и Дербентом.

«В туристический сезон между Махачкалой и Дербентом ездит крайне мало электричек, и если в дневное время добраться до Дербента еще можно, то в вечернее время вернуться практически нельзя. Просьба увеличить количество рейсов между Махачкалой и Дербентом, а также оснастить все электрички кондиционированием», – говорилось в видеообращении.

Меликов озвучил, что такие вопросы говорят о положительной динамике развития некоторых тенденций в регионе, в том числе по туризму.

«Нам удалось увеличить количество электричек в Дербент в прошлом году, но, конечно, этого мало. Мы сейчас ведем переговоры с российскими железными дорогами, в прошлом году было предложено пустить и скоростные поезда, как раз от аэропорта до Дербента. Данный вопрос находится на стадии решения, если мы успеем к началу нового туристического сезона его закрыть, то это будет очень хорошо, если не успеем, то будем решать проблемы по мере поступления. К сожалению, в этом отношении не всё зависит от властей Дагестана, требуется согласование с такими корпорациями, как ОАО “РЖД”, поэтому проработка этого вопроса сейчас в активной фазе», – высказался Сергей Меликов.