Сергей Меликов поручил руководству Министерства энергетики региона и Карабудахкентсткого района разобраться в проблеме и решить ее.
«Программа работает в этом году и будет работать в следующем. Хочу напомнить нашим гражданам о необходимости правильного оформления своих домовладений: основное для подачи заявки – это наличие свидетельства о праве на землю и домовладение. Только тогда можно будет подавать документы на получение услуги по догазификации», – высказался Меликов.
На данный момент более 2000 домовладений в регионе уже получили возможность подключиться к газу.