Руководитель Дагестана поручил помочь многодетной матери Белле Гамзаевой с догазификацией

Женщина из Карабудахкента направила документы на догазификацию более 8 месяцев назад. Результата, по словам жительницы, пока нет. Такой вопрос Меликову поступил в ходе общения с дагестанцами в прямом эфире.

Сергей Меликов поручил руководству Министерства энергетики региона и Карабудахкентсткого района разобраться в проблеме и решить ее.

«Программа работает в этом году и будет работать в следующем. Хочу напомнить нашим гражданам о необходимости правильного оформления своих домовладений: основное для подачи заявки – это наличие свидетельства о праве на землю и домовладение. Только тогда можно будет подавать документы на получение услуги по догазификации», – высказался Меликов.

На данный момент более 2000 домовладений в регионе уже получили возможность подключиться к газу.