«Прямая линия главы республики — это не формальное мероприятие. Сергей Алимович ничего формально не проводит. Это выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют жителей республики Дагестана. Прямая линия – это возможность скорректировать действия органов исполнительной власти, кроме того, прямая линия — это альтернативный источник информации, самый ценный и достоверный, как говорится «из первых рук», а также, это форма изучения общественного мнения и пример для руководителей ведомств, министров, для всех, кто имеет государственную должность, для того, что следовать примеру главы, проводить пресс – конференции и чаше общаться с представителями СМИ, выходить в народ, отвечать на вопросы граждан, которые касающиеся своего министерства», — высказался Энрик Муслимов.
Энрик Муслимов: «Прямая линия — это неформальное мероприятие»
- Автор Дарья
- 25 января, 2023. Среда 15:55
Глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов прокомментировал прямую линию руководителя Дагестана.
Последнее от Дарья
- Руслан Гереев: «Сегодня у многих рядовых дагестанцев появится возможность лично озвучить Сергею Меликову свои пожелания»
- Хайбула Умаров: «Прямая линия с главой — это возможность задать наболевшие вопросы»
- «Прямая линия» с Главой Дагестана Сергеем Меликовым идет прямо сейчас
- Сефижат Магомедрасулова: «Прямые линии Главы Дагестана повышают доверие народа к власти»
- В Дагестане зафиксировано 4 смертельных случая от гриппа у непривитых жителей