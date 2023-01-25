ЗАМАНА - Энрик Муслимов: «Прямая линия — это неформальное мероприятие»

Энрик Муслимов: «Прямая линия — это неформальное мероприятие»

Автор
25 января, 2023. Среда 15:55
|||
Энрик Муслимов: «Прямая линия — это неформальное мероприятие»

Глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов прокомментировал прямую линию руководителя Дагестана.

Энрик Муслимов: «Прямая линия — это неформальное мероприятие»

«Прямая линия главы республики — это не формальное мероприятие. Сергей Алимович ничего формально не проводит. Это выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют жителей республики Дагестана. Прямая линия – это возможность скорректировать действия органов исполнительной власти, кроме того, прямая линия — это альтернативный источник информации, самый ценный и достоверный, как говорится «из первых рук», а также, это форма изучения общественного мнения и пример для руководителей ведомств, министров, для всех, кто имеет государственную должность, для того, что следовать примеру главы, проводить пресс – конференции и чаше общаться с представителями СМИ, выходить в народ, отвечать на вопросы граждан, которые касающиеся своего министерства», — высказался Энрик Муслимов.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top