«Это возможность задать наболевшие вопросы. И конечно же, мы надеемся на изменения и устранения этих проблемных моментов, ведь некоторые чиновники, к сожалению, зачастую не доводят их до главы. Если говорить непосредственно о нашей работе, то у нас с Сергеем Алимовичем, как с патриотом нашей страны, есть полное понимание вопросов, касающихся нашей сферы деятельности. Сергей Алимович достаточно активно ведет социальные сети, это говорит о его открытости для общения с жителями республики. По моему мнению, разовые встречи, общение с главой республики моментально не улучшат жизнь граждан, но надеюсь, те проблемы, с которыми мы столкнулись этой зимой будут решены. Думаю, Сергей Алимович обратит особое внимание на все эти проблемы и нам в дальнейшем не придется больше сталкиваться с такими проблемами», — заявил Умаров.
Хайбула Умаров: «Прямая линия с главой — это возможность задать наболевшие вопросы»
- Автор Дарья
- 25 января, 2023. Среда 15:42
В среду, 25 января, проходит прямая линия с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым. Своим мнением по этому поводу поделился председатель республиканского отделения «Поискового движения России» Хайбула Умаров.
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