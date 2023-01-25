Сефижат Магомедрасулова: «Прямые линии Главы Дагестана повышают доверие народа к власти»

Сегодня в 15 часов в республике стартует прямая линия с Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Руководитель сообщества матерей, жен, сестер погибших в СВО «Сила Матерей», председатель ДРО «Матери «России» по Махачкале Сефижат Магомедрасулова прокомментировала предстоящий прямой эфир. По ее словам, это необходимо для населения региона особенно сейчас, когда страна должна сплотиться.

«Прямые линии Главы РД повышают доверие народа к власти и демонстрируют высокий показатель вовлеченности главы к проблемам дагестанцев.

Они позволяют простым гражданам доносить о своих проблемах лично главе республики. Много людей хотят обратиться к главе и сообщить о своих проблемах, потому Сергей Алимович Меликов без внимания никого, о чьих проблемах слышит, не оставляет, не решив их.

Спасибо ему огромное за индивидуальный подход к проблеме каждого дагестанца, который к нему обращается. Сообщество «Сила Матерей» это знают не понаслышке. Их объединяет одно - все потеряли своих сыновей в СВО. И Глава республики решает любые их вопросы индивидуально. Уверена, проблемы многих дагестанцев будут решены очень скоро», – сказала Сефижат Магомедрасулова.

Отметим, что Сефижат Магомедрасулова также является первым заместителем председателя Собрания депутатов Ленинского района города Махачкалы и председателем ДРО «Женщины бизнеса».