ЗАМАНА - 1400 га земельных участков возвращены в казну Дагестана в 2022 году

1400 га земельных участков возвращены в казну Дагестана в 2022 году

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25 января, 2023. Среда 08:23
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1400 га земельных участков возвращены в казну Дагестана в 2022 году
Вчера, 24 января, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов побывал в Министерстве имущественных и земельных отношений республики.
1400 га земельных участков возвращены в казну Дагестана в 2022 году

Поприветствовав сотрудников ведомства, премьер озвучил, что такие же встречи уже прошли в ряде министерств Дагестана и отметил, что проходят они для знакомства с коллективами, подведения итогов и обсуждения планов на 2023 год.

Далее Абдулмуслимов подчеркнул, что земельно-имущественные ресурсы – это базис, от которого напрямую зависит уровень и динамика социально-экономического развития любого субъекта страны.

«Для Дагестана – многонационального, аграрного, малоземельного региона, имеющего уникальное отгонное животноводство, земельные вопросы всегда были важными и чувствительными для жителей», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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