Поприветствовав сотрудников ведомства, премьер озвучил, что такие же встречи уже прошли в ряде министерств Дагестана и отметил, что проходят они для знакомства с коллективами, подведения итогов и обсуждения планов на 2023 год.

Далее Абдулмуслимов подчеркнул, что земельно-имущественные ресурсы – это базис, от которого напрямую зависит уровень и динамика социально-экономического развития любого субъекта страны.

«Для Дагестана – многонационального, аграрного, малоземельного региона, имеющего уникальное отгонное животноводство, земельные вопросы всегда были важными и чувствительными для жителей», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.