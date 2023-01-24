ЗАМАНА - В Дагестане сформируют рабочую команду для анализа ситуации с невыплатой заработной платы учителям

В Дагестане сформируют рабочую команду для анализа ситуации с невыплатой заработной платы учителям

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24 января, 2023. Вторник 15:25
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В Дагестане сформируют рабочую команду для анализа ситуации с невыплатой заработной платы учителям

Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поручил Комитету НС РД по образованию и науке во взаимодействии с Минобрнауки РД сформировать рабочую команду для анализа ситуации с невыплатой зарплаты учителям в некоторых муниципалитетах республики.

В Дагестане сформируют рабочую команду для анализа ситуации с невыплатой заработной платы учителям

«Будет дана оценка обоснованности появления кредиторской задолженности и выработаны меры по ее устранению. Ситуация будет контролироваться до полного ее решения», – высказался Аскендеров.

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