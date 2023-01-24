В Дагестане сформируют рабочую команду для анализа ситуации с невыплатой заработной платы учителям

Автор Дарья |||

Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поручил Комитету НС РД по образованию и науке во взаимодействии с Минобрнауки РД сформировать рабочую команду для анализа ситуации с невыплатой зарплаты учителям в некоторых муниципалитетах республики.