Министр финансов РД Юнус Саадуев ушел с поста по собственному желанию

Как заявляет Администрация Главы и Правительства Дагестана, должность врио руководителя Министерства финансов занял Шамиль Дабишев. Деятельность по обновлению кадрового состава продолжается в целях последующего повышения эффективности работы Правительства РД, исходя из приоритетности решения тех или иных целей, стоящих перед органами исполнительной власти региона. Стоит напомнить, что Юнус Саадуев руководил Минфином РД с апреля 2017 года.