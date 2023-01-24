ЗАМАНА - Министр финансов РД Юнус Саадуев ушел с поста по собственному желанию

Министр финансов РД Юнус Саадуев ушел с поста по собственному желанию

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24 января, 2023. Вторник 10:52
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Министр финансов РД Юнус Саадуев ушел с поста по собственному желанию

Глава Минфина Дагестана Юнус Саадуев ушел с поста по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал руководитель республики Сергей Меликов.

Министр финансов РД Юнус Саадуев ушел с поста по собственному желанию

Как заявляет Администрация Главы и Правительства Дагестана, должность врио руководителя Министерства финансов занял Шамиль Дабишев. Деятельность по обновлению кадрового состава продолжается в целях последующего повышения эффективности работы Правительства РД, исходя из приоритетности решения тех или иных целей, стоящих перед органами исполнительной власти региона. Стоит напомнить, что Юнус Саадуев руководил Минфином РД с апреля 2017 года. 

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