Камилла Гамзатова: «Как всегда, большое внимание в ходе “прямой линии” будет уделено социальным вопросам»

Уже завтра, 25 января, состоится прямой эфир с руководителем Дагестана на площадке РГВК «Дагестан». Программа выйдет в 15:00 мск в эфире телеканалов ГТРК «Дагестан», ННТ, а также на радиостанциях «Страна гор» 96.7fm А, «Ватан», МТВ-Столица.

Руководитель региона Сергей Меликов в прямом эфире ответит на интересующие жителей вопросы.

Как отмечает начальница РГВК «Дагестан» Камилла Гамзатова, много внимания будет уделяться социальным вопросам, наболевшим проблемам, с которыми сталкиваются дагестанцы. Также в этот день Меликов напрямую выслушает обращения по личным вопросам граждан.

«Вопросы от жителей региона продолжают поступать как в текстовом виде, так и в видео- и аудиоформате. По предварительным сведениям, уже собрано более 5 000 обращений. Подготовка идет ежедневно, в организации эфира участвуют более 30 специалистов телеканала», – озвучила Гамзатова.