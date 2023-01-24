ЗАМАНА - Камилла Гамзатова: «Как всегда, большое внимание в ходе “прямой линии” будет уделено социальным вопросам»

Камилла Гамзатова: «Как всегда, большое внимание в ходе “прямой линии” будет уделено социальным вопросам»

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24 января, 2023. Вторник 11:44
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Камилла Гамзатова: «Как всегда, большое внимание в ходе “прямой линии” будет уделено социальным вопросам»

Уже завтра, 25 января, состоится прямой эфир с руководителем Дагестана на площадке РГВК «Дагестан». Программа выйдет в 15:00 мск в эфире телеканалов ГТРК «Дагестан», ННТ, а также на радиостанциях «Страна гор» 96.7fm А, «Ватан», МТВ-Столица.

Камилла Гамзатова: «Как всегда, большое внимание в ходе “прямой линии” будет уделено социальным вопросам»

Руководитель региона Сергей Меликов в прямом эфире ответит на интересующие жителей вопросы.

Как отмечает начальница РГВК «Дагестан» Камилла Гамзатова, много внимания будет уделяться социальным вопросам, наболевшим проблемам, с которыми сталкиваются дагестанцы. Также в этот день Меликов напрямую выслушает обращения по личным вопросам граждан. 

«Вопросы от жителей региона продолжают поступать как в текстовом виде, так и в видео- и аудиоформате. По предварительным сведениям, уже собрано более 5 000 обращений. Подготовка идет ежедневно, в организации эфира участвуют более 30 специалистов телеканала», – озвучила Гамзатова.

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