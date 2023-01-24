ЗАМАНА - Около 2 000 обращений в адрес Главы Дагестана Сергея Меликова поступило накануне прямого эфира

Около 2 000 обращений в адрес Главы Дагестана Сергея Меликова поступило накануне прямого эфира

Автор
24 января, 2023. Вторник 08:22
|||
Около 2 000 обращений в адрес Главы Дагестана Сергея Меликова поступило накануне прямого эфира

За 2 дня до «Прямой линии» руководителя Дагестана Сергея Меликова, которая пройдет 25 января, в адрес главы региона от жителей пришло более 1 900 обращений.

Около 2 000 обращений в адрес Главы Дагестана Сергея Меликова поступило накануне прямого эфира

В основном вопросы касаются качества электроснабжения и водообеспечения. Также большое количество дагестанцев интересуется оказанием медпомощи и лекарственным обеспечением особых категорий. Обращения продолжают приходить. Их можно направить (в будни, с 9:00 до 18:00 ч.) по номеру 98-90-74, или через портал.

Стоит напомнить, что прямой эфир можно будет посмотреть на следующих каналах: ГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан» им. Гаруна Курбанова, ННТ, на радиостанциях «Страна гор», «Ватан», «МТV-Столица», а также в соцсетях и целом ряде телеграм-каналов.

Прочитано 38 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top