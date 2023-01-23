В составе делегации были помощник начальника АГиПРД Ахмед Абдуразаков, председатель ДРОО «Поддержка курса Главы Республики» Юкрудин Салимханов, его заместитель Сапарч Магомедов и председатель ДРОО «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов. Они побывали в детских домах и госпиталях, встретились с представителями Луганской области и главой Минобрнауки Запорожской области. Итогом встречи стало устное соглашение о совместной работе.
Дагестан и Запорожская область договорились о сотрудничестве в сфере образования
- Автор Дарья
- 23 января, 2023. Понедельник 15:17
По поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова представительная делегация прибыла в зону проведения СВО, дабы доставить гуманитарную помощь и встретиться с дагестанскими военнослужащими.
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