«В 2023 году стартует создание проектно-сметной документации автомобильной дороги федерального значения «Северный обход г. Махачкалы». На 2023-2024 годы на эти задачи направлено 150 млн рублей. Стоит заметить, что в прошлые годы финансирование федеральной дорожной сети на территории Дагестана составляло в среднем примерно 5 млрд рублей в год. То есть финансирование в будущие годы увеличится в десятки раз», — высказался премьер.
ПСД северного обхода Махачкалы разработают в текущем году
- Автор Дарья
- 23 января, 2023. Понедельник 14:13
ПСД северного обхода Махачкалы будет разработано в 2023 году, информирует глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках совещания с сотрудниками Минтранспорта региона.
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