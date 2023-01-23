ЗАМАНА - ПСД северного обхода Махачкалы разработают в текущем году

ПСД северного обхода Махачкалы разработают в текущем году

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23 января, 2023. Понедельник 14:13
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ПСД северного обхода Махачкалы разработают в текущем году

ПСД северного обхода Махачкалы будет разработано в 2023 году, информирует глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках совещания с сотрудниками Минтранспорта региона.

ПСД северного обхода Махачкалы разработают в текущем году

«В 2023 году стартует создание проектно-сметной документации автомобильной дороги федерального значения «Северный обход г. Махачкалы». На 2023-2024 годы на эти задачи направлено 150 млн рублей. Стоит заметить, что в прошлые годы финансирование федеральной дорожной сети на территории Дагестана составляло в среднем примерно 5 млрд рублей в год. То есть финансирование в будущие годы увеличится в десятки раз», — высказался премьер.

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