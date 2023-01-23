ЗАМАНА - Пилотный проект по легализации теневой занятости стартует в ряде муниципалитетов

Пилотный проект по легализации теневой занятости стартует в ряде муниципалитетов

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23 января, 2023. Понедельник 01:04
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Пилотный проект по легализации теневой занятости стартует в ряде муниципалитетов
Вопросы снижения неформальной занятости в муниципальных образованиях обсудили на заседании под руководством заместителя главы кабмина РД Абдурахмана Махмудова.
Пилотный проект по легализации теневой занятости стартует в ряде муниципалитетов

В нем поучаствовали руководитель Минтруда региона Мурад Казиев, мэр Избербаша Магомед Исаков, лидер Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов и другие.

Махмудов обозначил ключевые цели по легализации теневой занятости, поставленные Правительству региона Сергеем Меликовым.

«Перед нами поставлена серьезная цель по выведению из тени жителей, нелегально занимающихся бизнесом. Скажу сразу, что никакие родственные связи или дружеские взаимоотношения никак не должны повлиять на вашу работу, спрос будет с каждого участника комиссии.

На данный момент до 50 процентов индивидуальных предпринимателей всё ещё пребывают в тени и имеют нарушения, связанные с проведением коммерческой деятельности без регистрации в налоговой службе. Это недопустимо, мы будем с этим бороться. Необходимо привести все в соответствие с установленным законодательством», — озвучил он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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