ЗАМАНА - Каспийск и Луганск подписали Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

Каспийск и Луганск подписали Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

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20 января, 2023. Пятница 15:54
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Каспийск и Луганск подписали Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

В четверг, 19 января, в здании администрации города Луганск прошло официальное подписание Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганском и Каспийском.

Каспийск и Луганск подписали Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

Договор содержит более 20 пунктов в различных отраслях, это гуманитарная помощь, сотрудничество в торговле, культура и молодежная политика.

Представитель Правительства РД в Хабаровском крае Бейдулах Исаев, являющийся одним из инициаторов организации подписания договора, высказался:

«Сегодняшнее историческое подписание Соглашения, в столь тяжелое время, между городами двух субъектов - знаковое событие! Именно в те тяжёлые годы после развала Советского Союза, когда международные террористические бандформирования пытались сыграть на религиозной и национальной почве, дабы развалить Россию, ключевую роль сыграли горизонтальные связи, тесное сотрудничество между муниципалитетами, общественными объединениями, молодежными организациями, научной и творческой интеллигенцией.
Сегодня эта работа не менее важна, чем работа наших мужественных воинов на передовой. Ничего не нужно придумывать, а всего лишь необходимо воплощать договоренности и действовать. Будем укреплять общероссийскую нацию, осуществлять обмен опытом - безболезненный переход в российское правовое поле, в том числе молодежными делегациями, которые будут дружить, познавать друг друга, создавать совместные проекты. Уверен, что подписание подобных Соглашений является неотъемлемой частью реализации Стратегии Государственной национальной политики Российской Федерации!».

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