Снижение неформальной занятости обсудили в Кумторкалинском районе и городе Избербаше

В своем выступлении Махмудов подчеркнул основные цели по легализации теневой занятости, поставленные правительству региона руководителем республики Сергеем Меликовым.

«На данный момент до 50 процентов индивидуальных предпринимателей всё ещё пребывают в тени и имеют нарушения, связанные с проведением коммерческой работы без регистрации в налоговой службе. Это недопустимо, мы собираемся с этим бороться», – высказался он.

Далее глава Минтруда Мурад Казиев заявил, что Кумторкалинский район и Избербаш являются пилотными муниципалитетами, в которых планируется реализовывать меры по снижению неформальной занятости. Он поручил сотрудникам службы занятости организовать разъяснительную работу с представителями бизнеса о возможности встать на учет в статусе самозанятого с низкой налоговой нагрузкой.