ЗАМАНА - В Правительстве озвучено решение проблем водоснабжения Избербаша

В Правительстве озвучено решение проблем водоснабжения Избербаша

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20 января, 2023. Пятница 09:43
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В Правительстве озвучено решение проблем водоснабжения Избербаша
Проблемы водоснабжения Избербаша обсудили вчера, 19 января, под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Правительстве озвучено решение проблем водоснабжения Избербаша

На протяжении долгих лет ситуация с водоснабжением города Избербаша остается тяжелой, особенно в теплое время года, озвучил Абдулмуслимов.

«В данный момент источником водоснабжения города Избербаш является Канал Октябрьской Революции. Вода по КОР поступает в озеро «Рыбье» в городе Каспийск, из озера «Рыбье» вода подается по водоводу в Избербаш. Водовод работает с 1984 года и на сегодняшний день он заметно исчерпал свой ресурс, отдельные участки магистрального водовода пребывают в аварийном состоянии. Со стороны жителей по этому вопросу поступает большое число жалоб в органы власти как федерального, так и регионального уровня», — высказался премьер.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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