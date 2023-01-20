Начиная встречу с сотрудниками ведомства, премьер озвучил, что 35 процентов дагестанских жителей – это молодое поколение, поэтому ключевой задачей ведомства является поддержка и оказание помощи молодежи в выборе правильного пути.

«Более трети населения региона составляет молодежь в возрасте до 35 лет, а это более 1,1 миллиона граждан. Молодость – это такой этап в жизни каждого человека, когда закладывается основа его последующего жизненного маршрута. Наша общая задача помочь молодому поколению пойти по правильному пути», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.