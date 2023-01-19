Сергею Меликову представили нового руководителя филиала «Россельхозбанка»

Собравшиеся обсудили вопросы расширения присутствия банка на территории республики, в том числе финансирование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе с использованием таких продуктов, как льготное кредитование и кредитование в рамках государственных программ.

Отдельно они подняли тему кредитования жителей селений, возможностей цифровой платформы банка для жизни и бизнеса, реализации образовательного проекта «Школа фермера» в нынешнем году.

Глава региона подчеркнул актуальность встречи и выразил готовность к сотрудничеству с банком по всем направлениям: «Говорить сегодня о развитии бизнеса и инвестициях в Дагестане без банковской поддержки было бы нерезультативно», – высказался Меликов.

Денис Константинов официально представил руководителю региона нового директора республиканского филиала «Россельхозбанка» Ханмагомеда Ханова, назвав его грамотным экспертом и хорошим руководителем, который с 2006 года работает в корпорации и погружен в ее деятельность. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.